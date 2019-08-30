又食網紅？吳亦凡十指緊扣女學生斷正

內地藝人吳亦凡一向惹火，由佢早年同前組合Exo經理人公司解約糾紛，之後又傳出桃色緋聞，最誇張係佢去年新歌iTunes銷量疑造假被撤等，一舉一動都備受關注，而近期忽然脹爆回春嘅佢，竟然老貓燒鬚被拍得十指緊扣女學生，即時令粉絲暴動！有大陸媒體拍到吳亦凡開車與女子齊齊返家，疑似戀情曝光，當時吳亦凡帶住漁夫帽口罩現身，與女子坐車箱後座。一行人如助理等一同回到吳亦凡住所，去到車庫落車時，吳亦凡即放下戒心與該女子一路十指緊扣上樓短敘，隔咗段時間吳亦凡就匆匆離開繼續工作行程。有媒體就此致電吳亦凡工作人員，但暫時無人接聽。

而該女學生就被極速起底，有指佢係北京電影學院2018級學生，真名叫秦牛正威，年齡21歲，喺某視頻網站上擁有百萬粉絲，有「回眸妹妹」稱號嘅網紅，早前佢又曾參加「你的寶貝」女團。另有眼利網友指二人戀情被曝光後，秦牛正威被發現曾自爆送上比卡超公仔畀吳亦凡，之後吳亦凡又試過帶埋同款公仔上節目「插旗」，而秦牛正威又偷偷修改微博內容，Del走「訂情公仔」比卡超相，替換成一張寫有：「因為我腦海，已有最難忘。」嘅相，似在回應與吳亦凡嘅戀情。

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