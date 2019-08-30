摸周國賢手仔嫌唔浪漫　林明禎：覺得濕答答

馬來西亞女神林明禎與周國賢於新片《一秒拳王》內首次合作，二人戲內「有所發展」。今日一眾演員云集荔枝角出席開鏡拜神，二人齊齊受訪時，明禎大爆周國賢接受「演技大挑戰」，事關後者於戲內扮演一名「廢中」，後來奮發圖強變帥哥：「他胖得胸部比我還要大！」

周國賢表示變胖要接受「特技化妝」：「嗰件特效衫着咗真係好熱，兩日就出熱痱，嚟緊仲有好多日要着！我嘅角色係大叔，得閒去公園搵阿伯捉棋。」明禎笑說：「有天接觸他的手，一點也不浪漫，反而覺得濕答答的。」

而明禎則於戲內扮演大笑瑜伽師傅：「我幫人釋放安多芬。這類別的瑜伽是由印度引入的，事前我認真研究，看片學習，亦有跑去上課。（今次來港逗留多久？）分兩段時間拍攝，9月初回去，9月中再來繼續拍攝。」

周國賢則直言林明禎給他的印象是「不愛說話」：「點知合作左之後發覺佢其實好開朗，我又睇咗佢套《救殭清道夫》。（係你嘅女神？）唔好亂講嘢呀，唔係唔係呀？」

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