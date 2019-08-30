嚇窒Sulli　咸素媛自認唔戴Bra始祖

韓國43歲女星咸素媛與較她年輕18歲的內地網紅陳華，去年2月在中韓兩地註冊結婚，同年12月18日首度榮升父母，順利誕下7.3磅重的中韓混血B女，二人通過綜藝節目《妻子的味道》公開婚後生活，但早前咸素媛曾被網民批評她經常對老公發火，紛紛為陳華抱不平，她之後亦有透過社交網發文道歉。

而咸素媛最近與同志男星洪錫天為JTBC節目《惡評之夜》擔任嘉賓，節目將於今晚播出，預告講到咸素媛逐一回應網民的惡評，當聽到有網民說「你同細18歲嘅陳華結婚就係你人生代表作」，咸素媛就表示認同：「我想我前世係救過國，遇上我係我老公人生中最麻煩嘅事。」

節目主持之一Sulli經常因為唔戴Bra飛釘而被網民批評，咸素媛就指自己才是唔戴Bra的始祖：「2009年我試過唔戴Bra拍攝，當時有前輩忠告我唔好咁做，所以我先改咗。」咸素媛又坦指曾經放棄結婚而雪卵，令平時出名率直的Sulli亦嚇親：「因為佢太坦白，我都要諗下要點問佢。」

而前日咸素媛就於《妻子的味道》中談到老公陳華最近上載與Sulli的合照，令她受到傷害：「好多網民話『果然係同輩份嘅人襯啲』，我心諗『啊......』。」