大小姐叻女！林淑敏曾為BBC做過烹飪節目

藝人林淑敏（Mandy）今日出席其代言的韓國廚具品牌活動，她自認是煮得之人，家常便飯也難不到她，她表示：「我返工前都會準備好晒個晚餐畀老公，因為想佢食得健康啲，唔好經常出街食飯。我都會自備午餐，啲人話我滋陰。」

她稱老公已吃慣她的手勢，故不會特別誇獎她，反而吃到難食會特別大反應：「因為依家啲肉好貴，所以我整肉餅時加咗啲豆腐，佢叫我唔好搞咁多嘢，佢會投訴。」雖然Mandy有不少拿手菜色，但她自爆最不擅長煮牛肉及甜品：「因為我唔食牛，所以試唔到味，我只會試啲醬汁。我本身戒糖，戒咗八年，所以我唔食甜品，都唔識整甜品。如果我食糖就好容易眼瞓同易肥。」

至於會否提議公司為她開個煮食節目？Mandy笑言曾為BBC做過烹飪節目：「我只係做咗五集，跟住佢哋決定搵個廚師上嚟煮，可能覺得都係廚師好過我啦！」另外，Mandy透露最近仍忙於拍攝《愛·回家之開心速遞》，問到中秋節如果度過，她說：「仲未安排，我想工作中度過，一班人開開心心咁過，但佢哋似乎唔想。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。