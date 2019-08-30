雞蛋挑骨頭！張之珏導出代表作多謝好演員

張之珏執導的舞台劇《但願人長久》上周日於新光戲院大劇場開演，首演夜座無虛席，圈中捧場者眾，對謝君豪、張可頤、江美儀、區嘉雯、李蕙敏、楊英偉、黃建東等演員的精彩演出讚不絕口。

對於觀眾的熱烈反應，張之珏心存感激，坦言作為一個導演，對自己的作品總是雞蛋挑骨頭，永不會滿足眼前成績，小小問題和瑕疵都不放過，力求改進：「我衷心感謝一班好演員，由排練到公演，他們都百分百達到我的要求，且更加細緻更上層樓，令整個演出盡善盡美，觀眾入場看得開懷，滿載而歸。」

32年前已開始翻譯

除了執導，張之珏還兼任翻譯，原來32年前他已着手翻譯原作品，今次是重新包裝，將人物、對白以至場景調換等注入新的生命力，務求更貼地切合今天的社會環境，令觀眾產生共鳴。他強調《但願人長久》絶對是他幾十年來舞台生涯的代表作，將一齣百老匯名劇改編成香港版，用廣東話演繹，跟原劇相比也絶不失色，可說是完全交足功課，沒有辜負原作者、美國著名編劇米高基斯杜化的創作精髓。

古巨基、袁文傑日前往新光欣賞此劇，並親到後台祝賀演出成功，原來他們是張之珏的學生，當年張導曾任無綫藝人訓練中心的院長！問及觀劇感受，他們説估不到可以用如此方法呈現死亡的旅程，以滑稽、諷刺方式面對死亡，令人對死亡有一個新層次的感受。各演員非常稱職，發揮各自特質，配搭非常恰當。

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