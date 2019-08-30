夠義氣！草蜢Ｘ古惑仔組新「男團」共度時艱

藝人蘇志威與林曉峰下午到啟德出席郵輪活動記者會，二人以一身船長打扮現身，林曉峰明顯較前再瘦了點，難怪蘇志威笑說：「我就肥啲襯番佢！」

林曉峰坦言數年前出騷，因打太鼓減肥後，明白藝人時刻保持狀態的重要，明白機會留給有準備的人：「好似今次蘇志威搵我，拍佢做呢幾場郵輪遊戲騷，都係突然搵我。」蘇志威則表示為籌備這次遊戲騷，自己花上數月時間，難得太太劉小慧近期當網紅人氣急升，不少客戶主動聯絡贊助禮物。

談到社會氣氛令藝人出騷被壓價，如薛家燕減3成酬勞共度時艱，蘇志威表示自己沒有影響，工作排到密麻麻，11月更到馬來西亞舉行演唱會。他又打趣：「其實除咗草蜢外，我哋同『古惑仔』共8個，組成『Suddenly』大家互撐，個名係鄭伊健起嘅，邊個開騷撐邊個。」至於其跳舞學校拍檔韓馬利因腦膜炎入院，蘇志威坦言：「佢冇同我講，近排學校10周年，上個月先見過佢冇事，等間打電話問候吓佢先。」

另外，林曉峰太太康子妮日前擔任容祖兒演唱會和音，獲粉絲舉牌支持，林曉峰表示：「佢累積咗咁多經驗，之前又做過鄭伊健和音等等，咁都應該啫。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。