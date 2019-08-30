呼籲歌迷唔好吹BB！謝安琪開騷玩心靈接觸

歌手謝安琪（Kay）今日接受電台訪問，宣傳十月舉行的演唱會。她表示十分期待個唱：「我休息期間嘅心靈得着好想同大家分享，喺幾年嘅休息中，我重拾心靈平靜，感動過我嘅或者一啲幫我回復平靜嘅方法都係信念，好想喺演出同大家分享。」她稱其個唱會突破以往的表演：「紅館騷向來比較熱鬧、色彩斑斕啲，大型歌舞嘅感覺，我要表達呢類訊息唔係咁傳統，我都好多謝Juno（麥浚龍）好支持我去做呢個演出，個演出比較文藝，成個氣氛唔係大家想像嗰種咁熱烈地歡呼，同我以前做演唱會好唔同，所以我都呼籲我嘅歌迷唔好帶燈牌、螢光棒、BB呀，呢類今次真係用唔着，想大家好心靈咁接觸，大家靜啲都唔緊要，都好破格，喺咁大場地做一個同大家心靈接觸。（冇跳舞﹖）有高潮起伏，未必係大家想像嗰種好熱鬧嘅呈現方法，但我哋會有Juno拍嘅片，有好多視像去講我嘅故事，有舞台效果，幾大挑戰，係紅館做一個咁斯文演出。（似一個音樂劇？）有少少似，我冇對白，只有歌曲，歌曲我用三個月時間自己諗，好私人歌單。（有冇舞蹈員﹖）賣個關子。（握手環節？）賣個關子。」

嘉賓未必負責唱歌

Kay強調有個破型演出，呈現不一樣氣氛，問她要準備甚麼？她笑言：「同大家咁心靈溝通係要好強大心態，要內心平靜，有好大力量先會同人講好內心嘢，要開啟個心同人講好私隱心事，係要準備。（細場做好啲﹖）好多人都咁講，所以喺紅館做係挑戰，心態上要好充足信心。人哋要收身，我要收心，不過我一樣做運動有好好狀態見大家，收心又收身。（一套衫着到尾？）唔會，都會換衫，服裝都特別，設計師根據我性格同氣質去打造。（性感？）性感從來唔係我想表現，演唱會衫唔係以性感掛帥。」小朋友及家人會支持，但不擔心小朋友難理解，只想讓他們感受氣氛。至於嘉賓方面，Kay自言也會很特別，嘉賓未必負責唱歌：「係我成個演唱會劇情一部分。（幾場同一個嘉賓﹖）都有兩手準備，未必會日日來，所以要睇彩數，有可能會有、有可能冇。」

佩服老公用2年改變身形

另外，問到老公張繼聰會否陪她一齊操練，她坦言對方正拍攝一套關於打拳的電影，身材操得非常弗，對於有網友認為張繼聰的身形很恐怖，她反問：「係咪因為太大隻﹖佢已經瘦番，但成身肌肉，我好佩服佢，一個演員為咗角色，唔係練三個月而係兩年，去變成另一個體形，佢都啟發咗我，我唔係一個咁熱切做運動嘅人，我都想領略呢種做運動嘅開心，佢唔辛苦，好願意去做，好節制飲食，佢冇怨言，原來咁有紀律生活好開心。（你比較難節制飲食？）我本身食好少，我胃口細，我節制飲食唔係食得少，而係要食多，要揀啱我營養，好多學問，佢睇好多資料唔係亂節食，每餐計得好精準。」

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