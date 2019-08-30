《PD48》同被懷疑造假　X1出道碟破40萬張銷量

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》第四季《Produce X 101》（PDX101）上月19日播畢，出線的11名練習生組成為期5年的限定男團X1，剛於本周二正式出道，而《PDX101》的短訊投票結果早前被發現票數差距離奇出現「29978」的數字達5之，粉絲質疑節目造假，成立「《PDX101》追查真相委員會」，聘請律師向檢方控告Mnet詐騙及妨礙公務罪，而警方與檢方現正進行調查。

而KBS電視台今日指《Produce 101》的第三季《Produce 48》（PD48）亦涉嫌偽造數據，KBS請來韓國的大學數學系教授，分享《PD48》最後一集中20名練習生的得票數，發現用得票率的第5小數點四捨五入之後，20名練習生得票率的第三和第四小數點都變成0，而只用第二小數點乘以總票數的話，結果幾乎與節目中公開的得票數一致，數學系教授指要連續出現5次同樣的結果，比中六合彩的機率還要低，而在《PD48》的第11集及第10集，以及《Produce 101》第二季中並沒有出現這樣的現象，因此質疑票數造假。

對於被指《PD48》亦同樣被懷疑造假，Mnet方面就表示：「因為現時警方正在調查，我們很難發表回應，如果調查結果公開後，證實我們需要負責任，我們會負全責。」

另外，X1昨日亮相Mnet音樂節目《M Countdown》宣傳新歌《Flash》，亦演繹了《Like Always》及《I'm Here For You》兩首歌曲，第二名出線的金宇碩亦與他原本所屬的UP10TION，昨日透過Twitter上載與X1的合照。而X1周二推出的出道專輯《飛翔：QUANTUM LEAP》，截至韓國時間今午5時已賣出40萬568張，開賣4日已登上今年首周銷量的第三位，亦成為首周銷量最高的出道組合。