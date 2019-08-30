盧凱彤紀念音樂會　林二汶以歌藏秘密致故友

為紀念早前逝世的歌手盧凱彤（Ellen），六場《盧凱彤Come What May紀念音樂會》於周四（29日）在壽臣劇院舉行，Ellen父母、哥哥、導演彭秀慧及湯駿業等到場支持。音樂會以Ellen演繹的《光之外》歌聲作開場，台中位置擺放了一支她生前常用的結他，緊接着五首歌均是由The Ripples Band伴奏，播放着Ellen的歌聲。

何韻詩第一個出場，獻唱《海裏睡人》及《青春祭》，跟着Ellen另一好友岑寧兒（YoYo）演繹了《大拇指之歌》及《天色很暗》後表示：「頭先有冇人講過嘢？有冇紙巾呀？夠呵？揀頭先嗰兩首歌係因為之前Ellen做我嘉賓時唱過。而新歌《FLY》係佢寫曲、一套電影片尾曲，套戲未上映，多謝小魚（余靜萍）搵我唱、多謝盧凱彤。」

Ellen的好拍檔林二汶現場播放了一段2017年二人在夾歌的片段，二汶唱畢說：「喺at 17 reunion前佢成日話我寫歌好聽，叫我寫多啲歌。當時覺得佢對我咁好梗係咁講啦，後來我有日喺屋企好唔妥，唯一可以做就係寫歌。」二汶稱自己的作曲包含的秘密和想法，從來只有Ellen一個知道，故此日後會將所有秘密寫進歌中，當作與對方說話。之後二汶送上《Rainbow connection》一曲：「佢走咗後畀咗好大悲傷我，但我好感謝人生遇到佢。」

Ellen恩師歌手黃耀明於綵排重溫對方的歌曲時，既傷心又感動，他說：「Ellen係一個美麗嘅作曲家、音樂家、歌手，又係一個美麗嘅靈魂；佢雖然肉身不在，但佢嘅音樂、精神，卻一直長存，更影響每一個人。」音樂總監蔡德才特意剪輯了Ellen結他伴奏的音樂，黃耀明唱出《親愛的瑪嘉烈》一曲時便是由Ellen的結他聲伴奏。

除了一眾歌手，Ellen的哥哥PJ自彈自唱了兩首英文歌，當中《Exit Music》是他教妹妹彈的第一首Radiohead歌曲，別具意義。演唱會最後一部分，導演用了Ellen的剪影與樂隊合奏，同時播放MV片段。最後一眾演出嘉賓及樂手到台前鞠躬致謝，全場觀眾站立鼓掌，二汶叮囑大家要好好記住Ellen的音樂、好好活下去，場面感動。

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