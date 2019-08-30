谷胸行騷！王麗嘉冇送生日禮物畀馬詩慧

名模馬詩慧（Janet）與女兒王麗嘉（Irisa）出席Moschino活動，Irisa換上性感低胸裝為品牌行騷，谷胸大晒事業線。Janet表示生日未有大肆慶祝，因三名仔女都不在她身邊，她說：「兩個女尋晚要出Event，阿仔飛咗去美國讀書，老公（王敏德）都有送一大紮花畀我，其實我依家已經無欲無求，年紀愈大，今時今日呢個世代物質已經唔係我想追求。（想要新抱、女婿？）隨緣啦，唔急嘅！」問到有否送禮物給媽咪？她表現尷尬：「我未送啫！」

提及大女王曼喜（Kayla）在社交網晒兩母女全裸浴照為媽咪賀壽，Janet直言一家人經常玉帛相見：「我哋沖完涼嗰刻唔會即刻着衫，而唔係全日唔着衫周圍走，只不過唔會刻意遮遮掩掩。我會成日冇着衫鬧佢哋，因為我驚唔記得想鬧佢哋咩，所以當下諗到就講，大自然係咁無拘無束！」

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