同杜國威心有靈犀　蘇玉華興奮跳起大叫

藝人蘇玉華跟男友潘燦良出席著名編劇家杜國威（杜Sir）的水墨畫展，席間蘇玉華被主持人問到最想哪部合作的戲劇作品，成杜Sir畫筆下的創作靈感？她表示：「《我和春天有個約會》，嗰隻藍色蝴蝶好深刻。」隨即杜Sir送上畫作回禮，蘇玉華一見到畫中有隻藍色蝴蝶，興奮跳起大叫，二人果然心有靈犀！

受訪時蘇玉華驚嘆指雖然跟杜Sir合作多年，但從不知道對方畫技精湛，充滿藝術天分：「以為佢寫劇本叻，覺得上天好唔公平，畀咗咁多好嘢佢！佢人好、心地好、又善良，係我一生遇到最好嘅人！」杜Sir表示與蘇玉華情同父女，再接話因過去創作了超過百部舞台劇、電影，想抖抖故重拾畫筆：「每晚10點半畫到3點，最有靈感嘅時間，第二日晏晝1點起身再畫。」之後他突然轉話題笑指潘燦良不會喜歡虛偽的人，曲線大讚蘇玉華，問到杜Sir曾開口催婚？他說：「佢哋過咗漫長歲月，就好似我畫嘅蓮花咁清高！（佢哋遲啲結婚會畫幅畫做禮？）係要結我好快就畫到，但佢好難搞，真係戥哥哥仔心急！」蘇玉華笑說：「其實係我心急，我等緊呀，哈哈！」杜Sir大讚說：「佢有齊所有條件，如果唔係呢段感情點會咁耐。」

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