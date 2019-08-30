呻舞步比歌詞難記！小塵埃恨教粉絲跳舞

組合小塵埃到電台宣傳新歌《轉變》，在MV中兩人更突破地跳舞！他們笑言跳舞天分不是太強：「勇於嘗試嘅心態係值得鼓勵嘅。（難唔難？）跳舞唔容易嘅，需要天分，需要有一定靈活度，要多啲練習，不過跳舞係好玩嘅，其實相比一啲跳舞組合，我哋都唔算係跳舞，只可以話係動作配合。」

因為他們未試過跳舞，所以搵排舞老師指導，他們說：「我哋都要上咗三、四堂先明佢教嘅嘢。跳舞老師都用咗一段時間考驗我哋靈活度，摸索我哋嘅姿勢可以去到邊，我哋一個星期上兩堂，都上咗差不多一個月，因為我哋係初學者，所以要多啲間練習。」他們笑言記舞步比歌詞更難，不過現場演出時，他們未必會跳晒成隻舞，因為他們要兼顧玩樂器，不過有幾個主要動作，他們好希望教粉絲一齊跳，屆時就可以一齊玩一齊跳，他們笑言有迫同公司的師兄陳柏宇、林奕匡學跳。

之前他們公司有個廣東歌騷改期到十一月七日舉行，地點也改在九展，他們說：「個騷都有好多合唱嘅歌，延遲咗搞都係好，有多啲時間準備都係好事。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。