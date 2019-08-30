享受做全職媽媽　陳凱琳結婚周年老公送驚喜

藝人陳凱琳（Grace）今日出席品牌活動，講到日前8月12日是她與老公鄭嘉穎的結婚一周年紀念日，她冧笑指獲贈有特別意思的黃色玫瑰花做禮物：「佢求婚都係送黃色玫瑰花，估唔到佢會準備驚喜，眨吓眼就一年，嗰日我哋都係湊吓仔、食吓飯，簡單咁過。（冇二人世界？）有，嗰晚食飯係二人世界，8月中有好多嘢要搞，結婚周年、仔仔半歲生日、嘉穎生日，所以都係簡單為主。（唔去旅行慶祝？）都有諗過，但中間有工作。（咁你準備咗咩禮物？）餐飯我請嘅，哈哈！」

Grace大講湊仔經，她指囝囝半歲後開始進食固體食物，親自下廚獲滿足感：「試咗好多唔同嘅食物，囝囝本身唔係好食，依家都肯食。（有開半歲Party？）淨係同屋企人食飯，嘉穎開始投訴我每個月都幫囝囝搞Party慶祝，叫我一歲先再大搞。（你每個月搞得好誇？）我鍾意整甜品，就會整蛋糕，嘉穎會話『唔知整嚟做乜，BB又唔食得』，都變咗我哋食。」續謂享受現時的全職媽媽生活，暫時未有考慮接拍戲劇。

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