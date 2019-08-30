為供養女兒外國讀書　森美甘願唔退休繼續搏

藝人森美為品牌活動擔任司儀，甫受訪他大呻被老婆話老：「佢話我過幾年就50歲，我諗諗吓又真係，我1973年，上次同Jinny（吳若希）拍《娛樂大家》，佢先1992年，計落我真係生得佢出！仲有丁子朗都係22歲，遲啲去拍《森美旅行團》咪帶住班仔女去玩？終於明白以前丹哥（鄭丹瑞）對我哋嘅心態，我依家都有嗰種份量，好彩有阿姐（汪明荃）喺度，個人都定晒！唔可以再唔認係前輩，唔再係𡃁仔，要穩重啲。」雖然話需如此，但森美仍有不想認老心態，抵死講笑：「叫啲小朋友嗌我做Uncle哥哥，佢哋嗌到Uncle，我又聽到哥哥，好好用！」

曾幻想可以40歲退休的他，自認要延遲退休計劃，又笑言開始有疲態：「有問老婆我50歲退唔退到休，但如果個女去外國讀書，我又要再搏過，要睇個女點諗，我就覺得香港讀書係OK，可以成日見，可能我細個中二就寄宿，唔係好多時間同屋企人相處，有段時間曾經覺得朋友、工作緊要過屋企人，大個就醒覺。」

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