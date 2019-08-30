超盈B女改名有段古　賭王四太送玫瑰形鑽石

賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）日前為未婚夫辛奇隆（Thomas）誕下8磅多重的愛女「荷包蛋」，有好友在社交網上載B女的相片，並寫上「Welcome Baby Audrey Rose」，把「荷包蛋」的英文名曝光。

原來取這個名，與賭王、四太喜歡著名影星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）有關，當年何鴻燊與四太特別喜歡柯德莉夏萍主演的電影《龍鳳配（Sabrina）》，所以為長女超盈取名Sabrina。而超盈為紀念父母便為女兒取名Audrey；Rose則是超盈與Thomas之間的一個小秘密，兩人特別喜愛玫瑰。

剛榮升外婆的四太梁安琪接受東網電話訪問時難掩喜悅，透露外孫女的中文名會由男家負責。至於送甚麼禮物給「荷包蛋」？她透露：「何生同我會合送一粒玫瑰形嘅鑽石，釀入個女隻結婚戒指入面，戒指可變成心口針。（幾多卡？）小鑽石，加入戒指入面，唔會好大粒。（將珍藏鑽石改造？）唔會，由珠寶商整，係一個紀念性質。」

她笑言外孫女像包包一樣，相當可愛，每次抱起後都不捨得放手，她忍不住說：「始終有個孫最開心。」又透露超盈正嘗試餵人奶：「請咗個陪月幫手，當年我生欣欣（孻女何超欣）邊有坐月㗎！醫生要我住三日，我住咗兩日醫院就出院返工，幫何生手啦。期間係用薑水洗頭，或者用白蘭地咁。」

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