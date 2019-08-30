峇里開P醉到嘔　欣宜冇艷遇好安全

歌手鄭欣宜晚上到灣仔伊館參與演出。剛由峇里度假返港的她曬得一身古銅色皮膚，旅程中鄭欣宜不忘「派福利」在網上晒Deep V泳裝照勁騷身材。她受訪笑說：「今次呢個trip本來諗住係去散心，諗得好美好，帶咗兩本書，諗住每日七點起身去沙灘做吓瑜伽，喺泳池邊睇吓書做下Spa，點知係峇里撞到三班唔同嘅朋友，充電之旅變成party。」

飲醉酒冇艷遇

自言戒酒一段時間的鄭欣宜今次在朋友盛情難卻下飲到嘔，她笑說：「朋友帶我去食fine dining，飲咗好多唔同嘅酒，好耐冇飲返到酒店將成晚食嘅嘢都嘔晒出嚟，過咗30歲去玩真係好辛苦。」鄭欣宜指雖然醉酒但當晚過得很安全，笑言是自己KO了自己，此行也沒有艷遇發生。

大晒性感泳衣照的她則笑說：「游水就梗係要着泳衣，今次都冇玩水上活動驚整親。」問到甚麼時候再派福利騷全身泳照，她笑說：「唔會啦，私人先至會着泳衣因為可以P圖，手臂可以整幼少少，一啲下垂嘅地方可以升返高少少，其實今次唔係派福利，我寫嘅嘢先重要過張相。」

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