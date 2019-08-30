張敬軒分享低潮經歷　勉勵年青人

藝人王梓軒與林愷鈴晚上到灣仔伊館出席演出，兩人合演音樂短劇，雖然已經綵排了多日，但受訪時新人林愷鈴明顯怯場，十分緊張，她說：「好緊張，自己第一次喺咁大型嘅場合表演，不過應該唔會發台瘟嘅。」她又指媽媽龔慈恩若果在場會加配緊張。

舞台經驗豐富的王梓軒指有跟林愷鈴分享經驗，又為她減壓，指眾人也會在台上幫助她。

此外，歌手張敬軒在台上向年青人分享經驗，認為努力是唯一通往成功的方法，抱怨之前應該先做好自己，勉勵年青人投身社會不要怕蝕底，要好好累積經驗增加競爭力，張敬軒分享低潮經歷說：「喺2003至2005年因為轉經理人公司，當時際遇好差，內地同香港都冇咩做，好彩遇到貴人搵我去電台度做節目，之後去咗電視台做主持，慢慢練習到唔怕喺台上面講嘢，試過訪問一啲歌手係有啲架子，亦都提醒自己唔可以咁樣。只要喺低潮嘅時間唔好戴住有色眼鏡去睇際遇，將來一定會好嘅。」

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