踢波食飯突瞓低　馬浚偉戒煙酒克服驚恐症

曾經飽受抑鬱症、驚恐症困擾的藝人馬浚偉，近年已逐漸痊愈，早已戒掉煙酒及夜生活，生活變得健康，他說：「我已經唔需要食抗抑鬱藥，可以話係好番晒，不過驚恐症偶爾發作，有時會令我心臟亂跳，所以會帶住藥喺身，但我已經唔驚，亦影響唔到我生活。」他指驚恐症是一種好恐怖的病，首次發作是2000年，心跳最快去到二百以上，他還以為是心臟病發：「個人進入缺氧窒息，完全係就嚟死嘅感覺。」

從不抱怨

他試過無數次因為驚恐症而入急症室，亦試過在球場踢波突然發作瞓在地下，即使跟朋友食飯途中都可以瞓低，他說：「有呢個病嘅人先會明，我成日同啲唔明嘅朋友講，總之我向你求救，你幫我攞包藥畀我得啦。」馬浚偉認識很多不同的病人，他說：「雖然我呢啲情緒、驚恐症令我好辛苦，但佢唔會整死我，好多患病嘅朋友面對生命挑戰都未怨，我仲怨咩？」

開騷圓夢

已成立自家製作室的他，將成立電影公司，既搞舞台劇、電影，又忙於籌備10月的七場個人演唱會，歌手出身的他實行做回老本行，能夠圓夢開騷非常高興：「好多時我係唔賺錢，但我滿足製作每項工作，亦創造好多就業機會，台前幕後聘用新人傳承下去。」他愛珍藏名錶、古玉，花了很多錢，又使了不少酒錢，坦言不再亂花錢：「每個月淨係飲酒錢埋單都4、5萬元。」他自言並不富有，但能夠養活公司，再投資落不同項目，幫到自己也希望幫到人：「當年如果唔係大家畀機會我，都唔會有馬浚偉！」

Hair：Frankie Tang

Makeup：Carol P.Wong

場地：富豪香港酒店Alto 88

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