生擒人夫　林凱恩拖住蕭正楠晒勝利笑容

藝人蕭正楠與林凱恩（Iris）於九龍塘為無綫新劇《愛美麗狂想曲》拍攝街景。起初二人平排而行，其後阿蕭主動拖Iris玉手，Iris即冧爆笑不停。劇情講述他們參加電視台節目，需要扮拖手，是一場戲中戲，Iris說：「戲入面我暗戀阿蕭，終於得償所願可以拖到手。」

問有否其他親密動作？阿蕭笑言：「拖手都過咗尺度！（要問准老婆黃翠如？）咁又唔使，哈哈！覺得呢場戲幾浪漫，Iris最後一句對白幾好，佢知我一直鍾意其他人，仲以為我鍾意蝦頭（楊詩敏）。佢覺得要讓愛，所以講『（拖）一分鐘呀』，係幾浪漫。」

二人於炎熱天氣下拍外景，穿長袖衫的阿蕭，拍幾個鏡頭已汗流浹背，但自我安慰說：「依家有啲風都好啲，前排仲誇張，講完對白入面件衫濕都扭得出水，依家都係濕得一半。」劇集將於10月中煞科，9月底去澳門拍5日外景。提到早前翠如返港，但阿蕭因工作而無暇撐枱腳，他笑言：「差唔多拍晒廠景，之後就全外景，時間會鬆動啲。」

難遇好愛情

提到Iris演出的新劇《她。她。她的少女時代》播出後大獲好評，她興奮地說：「多謝觀眾支持，最想令更多人有共鳴，呢部係好貼地嘅劇，無論青少年、中年人嘅感情世界都有提及，希望大家睇完珍惜屋企人。」剛過27歲生日的她，願望是事業上有突破。問可想拍拖？她即拋金句：「好嘅愛情咁難遇到，遇唔到都唔出奇。依家專注喺事業上，覺得自己未夠成熟。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。