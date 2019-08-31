冇仔陪懶打扮　胡定欣兩日唔換衫

下月9日便踏入39歲的胡定欣，不經不覺入行已18年，2015年憑劇集《鬼同你OT》初登視后寶座，翌年憑《城寨英雄》再度封后，可惜事業得意，感情卻一直未能破「Dry」，依然是「黃金盛女」，近年寄情做Gym，務求以最Fit狀態迎接新戀情。

整完頭趕返歸

日前下午2時許，定欣獨自駕車離開西貢寓所前往銅鑼灣，泊好車後急急腳步往髮型屋。戴黑超及紅色Cap帽、以白色長Tee襯穿窿牛仔褲及波鞋的她，甫入店即獲職員上前迎接，定欣亦跟她傾到笑笑口。逗留約兩小時，剪完頭髮的定欣未有趁機到附近Shopping，反而極速取車返歸。

素顏超市買酒

翌日定欣又再駕車出動，去附近超市掃貨，依然冇仔陪的她懶得打扮，素顏上陣之餘，就連衫、褲、鞋都懶得換，與前一日打扮一樣，連黑色手袋亦相同，僅換上一頂白色Cap帽。見她推住購物車四處逛，不一會已選了豆漿、麥片等健康食品，其後再往揀酒，期間發現記者即一臉愕然，付款後她手持大袋戰利品駕車回家「食自己」，繼續做「宅女」。

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