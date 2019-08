胸肌腹肌麒麟臂　陳奐仁孖女Dancer跳辣舞

「弦音教父」陳奐仁(Hanjin)今晚假會展舉行演唱會,獲一眾好友高海寧、JW、陳智燊及太太宋熙年、倪晨曦及末婚夫、呂慧儀、陳庭欣、鍾舒漫及妹妹鍾舒祺、布志綸、袁偉豪及女友張寶兒、張彥博、林夏薇、阮兆祥及女友等現身撐場,認真高朋滿座!開騷前,更出現兩條集郵長龍,分別是高海寧及呂慧儀,大受Fans歡迎!

身穿燕尾服的Hanjin,甫開騷以多首英文歌暖場,唱到講父子情的新歌《You in My Life》時,興奮得濟臨時改詞用「Fa」哼唱了一小段。其後他唱《Cheek to Cheek》期間,興起走到台下跟張彥博及李玟跳舞。

去到個唱中段,換上運動Look的Hanjin連唱3首快歌,先有4名健碩的健身教練「伴操」,Hanjin邊唱快歌,他們邊豪邁撕開全身衣服,脫淨貼身單車褲,睇到全場Fans血脈沸騰,不停傳來尖叫聲!最後Hanjin都唔輸蝕拉開上衣大騷肌肉,有Fans大叫「除衫」,他就請教練幫忙脫去外套,露出一對結實的麒麟臂,又趁機多謝教練將他由肥仔身形操成健康的陳奐仁。隨之而來有4名着白色牛仔熱褲的Sexy Dancer上台,跟Hanjin大跳火辣埋身舞,令全場氣氛高漲,最後Hanjin帶來一段Solo舞蹈,展示多方面才華!

後來Hanjin介紹嘉賓出場,以「電視界教父級」來形容「視帝」黎耀祥(祥仔),祥仔甫上台就謙稱不敢當,Hanjin借機會說服祥仔除衫,笑說除衫會有更多掌聲,祥仔冇上當笑言:「唔知幾時啲香港歌手開騷要除衫,但作為觀眾有得睇騷之餘,又可以睇脫衣舞都好開心!不過依家差碌棍⋯」Hanjin聽見抵死扮棍,任由被祥仔靠住跳舞,場面爆笑!Hanjin接說因為多年前曾被祥仔邀請探班,覺得對方演技超班,五體投地,故今次邀請他做嘉賓。接着祥仔獨唱出《義海豪情》,唱畢笑說:「多謝大家忍受咗幾分鐘。」

---------------

