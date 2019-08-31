胸肌腹肌麒麟臂　陳奐仁孖女Dancer跳辣舞

「弦音教父」陳奐仁（Hanjin）今晚假會展舉行演唱會，獲一眾好友高海寧、JW、陳智燊及太太宋熙年、倪晨曦及末婚夫、呂慧儀、陳庭欣、鍾舒漫及妹妹鍾舒祺、布志綸、袁偉豪及女友張寶兒、張彥博、林夏薇、阮兆祥及女友等現身撐場，認真高朋滿座！開騷前，更出現兩條集郵長龍，分別是高海寧及呂慧儀，大受Fans歡迎！

身穿燕尾服的Hanjin，甫開騷以多首英文歌暖場，唱到講父子情的新歌《You in My Life》時，興奮得濟臨時改詞用「Fa」哼唱了一小段。其後他唱《Cheek to Cheek》期間，興起走到台下跟張彥博及李玟跳舞。

去到個唱中段，換上運動Look的Hanjin連唱3首快歌，先有4名健碩的健身教練「伴操」，Hanjin邊唱快歌，他們邊豪邁撕開全身衣服，脫淨貼身單車褲，睇到全場Fans血脈沸騰，不停傳來尖叫聲！最後Hanjin都唔輸蝕拉開上衣大騷肌肉，有Fans大叫「除衫」，他就請教練幫忙脫去外套，露出一對結實的麒麟臂，又趁機多謝教練將他由肥仔身形操成健康的陳奐仁。隨之而來有4名着白色牛仔熱褲的Sexy Dancer上台，跟Hanjin大跳火辣埋身舞，令全場氣氛高漲，最後Hanjin帶來一段Solo舞蹈，展示多方面才華！

後來Hanjin介紹嘉賓出場，以「電視界教父級」來形容「視帝」黎耀祥（祥仔），祥仔甫上台就謙稱不敢當，Hanjin借機會說服祥仔除衫，笑說除衫會有更多掌聲，祥仔冇上當笑言：「唔知幾時啲香港歌手開騷要除衫，但作為觀眾有得睇騷之餘，又可以睇脫衣舞都好開心！不過依家差碌棍⋯」Hanjin聽見抵死扮棍，任由被祥仔靠住跳舞，場面爆笑！Hanjin接說因為多年前曾被祥仔邀請探班，覺得對方演技超班，五體投地，故今次邀請他做嘉賓。接着祥仔獨唱出《義海豪情》，唱畢笑說：「多謝大家忍受咗幾分鐘。」

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