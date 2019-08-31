目標郭富城？陳奐仁想組男團「成年BTS」

陳奐仁（Hanjin）騷後受訪，講到唱新歌興奮改詞，他表示是爵士音樂的臨時創作，若然是忘詞的話會學演唱會偶像譚詠麟遞咪出去，又謂從對方身上學習另一件事：「開騷前會瞓晏覺，我啱啱都有，決定以後無論去邊到開騷都會要求準備一張墊畀我瞓。」

問到為何剛才全場Fans大嗌「除衫」都不為所動？Hanjin即刻拉開拉鏈大騷朱古力腹肌「反擊」，被記者笑說：「依家先除冇用啦！」Hanjin解釋：「我頭先有騷！（你只係拉上件衫騷少少。）有教練喺度會怕醜！其中一個係教練，佢遲啲會去法國參加鐵人賽。（你唔一齊去？）佢有引我去，但我驚受傷彈唔到結他、唱唔到歌，我會好唔開心，最蝕係跳唔到舞！我好鍾意跳舞！」他大爆排舞導師有意想組一隊跳舞男團「成年BTS」，問到有哪位成員？Hanjin笑說要招募：「你哋幫我搵人，如果有興趣嘅人可以打畀我。（要幾多人？）有幾多要幾多，好似足球隊咁。」

Hanjin自信爆棚指想轉型做跳唱歌手：「如果我再繼續操，會唔會有一日郭生（郭富城）會肯同我一齊跳呢？（咁你今晚開一場咪唔夠？）唔夠皮呀！想再開。」問到為何不開放場內所有座位？他指：「唔知，要問主辦，佢哋應該想啲聲好啲，Set嘢都Set咗好耐，都係尋晚半夜先有時間總綵排。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。