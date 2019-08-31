太重手險禿頭　陳偉霆煩惱纏身親手剷青

無論你幾靚仔都好，冇咗把頭髮實力必定會削弱唔少，所以好多藝人都唔會搵自己個頭嚟玩。呢日陳偉霆拍咗條片自爆有好多煩惱，跟手就攞個電動剪髮器出嚟幫自己剷青，仲差啲搞到變禿頭！

條片一開頭陳偉霆身在浴室，着住浴袍嘅佢Chok晒咁望住鏡頭話：「我糾結了很久，知道大家非常喜歡我長頭髮，但每一次我都是這樣，留了長頭髮就覺得自己想剪短頭髮，剪了短頭髮我就非常舒服。最近煩惱特別多，要剪掉我的煩惱絲。」一講完佢就攞起把電動剪髮器從右邊開始，狠狠由前額位置一嘢推到去後腦，純熟嘅手勢幾吓就將頭髮剷走，不過始終都唔係專業，頭頂位置好似太重手，隱若見到頭皮，佢都忍唔住講笑話「禿了！」

明知粉絲一定唔認同呢個做法，陳偉霆都要玩剷青真係夠晒膽識，最後佢話：「別罵我！我覺得我無論怎麼樣你們也會喜歡的，是不是？」雖然有唔少粉絲接受唔到偶像呢個舉動，不過大部分都支持仲讚佢咁做好有型。

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