四大黃金配角　邪魅尹子維做最靚仔配角

唔少香港人嘅娛樂,都離唔開睇戲呢個環節,有網友票選電影四大黃金配角,當中有近日憑內地真人騷《一路成年》流下男兒淚爆紅嘅徐錦江,同埋有回復單身嘅「最靚仔配角」尹子維成功入榜,位位都拍過唔少經典電影,令人印象難忘。

徐錦江

外表剛強嘅徐錦江,近日孖住仔仔徐菲上《一路成年》人氣急升,當中喊住話過往因為工作關係錯過仔仔成長,連仔仔有病睇醫生,佢都未能陪伴,令佢非常內疚,徐錦江呢滴眼淚真係令唔少網友喊濕幾個枕頭!其實呢個大男人真係拍過唔少戲,好似有三級片《玉蒲團》系列同《滿清十大酷刑》等,仲有電影《鹿鼎記》飾演鰲拜令人印象深刻。自小愛畫水墨畫嘅佢,雖然多年來致力發展藝術,仲設立「徐錦江藝術中心」,但佢因為同「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)及「水行俠」Jason Momoa撞樣,所以仍然都繼續活躍於「幕前」!

吳孟達

同周星馳係最佳拍檔嘅吳孟達,曾經拍過唔少電影好似《整蠱專家》、《逃學威龍》、《鹿鼎記》、《審死官》、《九品芝麻官》以及《食神》等,講到最威水梗係早前佢有份主演嘅內地電影《流浪地球》,內地票房大收46.5億人仔,直至目前為止喺內地排第二位最高票房嘅電影。

羅家英

羅家英喺電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》做唐僧唱出「Only you can take me取西經」,真係堪稱經典,仍然都唱足多年,其實佢曾經拍過唔少作品,好似《國產淩淩漆》、《精裝難兄難弟》及《千王之王2000》等,最勁佢憑《女人四十》獲得1995年香港電影金像獎同台灣金馬獎「最佳男配角」。

尹子維

早前同內地女星徐冬冬求完婚又分手嘅尹子維,經常都喺電影飾淒美反派,而佢喺電影《美少年之戀》同吳彥祖有過感情轇轕,而喺《絕色神偷》飾演解鎖專家嘅佢,憑一副靚仔外表以及帶點邪邪哋魅力,發揮得淋漓盡致,令唔少網友封佢為「最靚仔配角」,而除咗幕前工作之外,早年更成立「尹子維工作室」,仲有份做電影製作,實行幕前幕後發展。

---------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。