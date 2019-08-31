四大黃金配角　邪魅尹子維做最靚仔配角

唔少香港人嘅娛樂，都離唔開睇戲呢個環節，有網友票選電影四大黃金配角，當中有近日憑內地真人騷《一路成年》流下男兒淚爆紅嘅徐錦江，同埋有回復單身嘅「最靚仔配角」尹子維成功入榜，位位都拍過唔少經典電影，令人印象難忘。

徐錦江

外表剛強嘅徐錦江，近日孖住仔仔徐菲上《一路成年》人氣急升，當中喊住話過往因為工作關係錯過仔仔成長，連仔仔有病睇醫生，佢都未能陪伴，令佢非常內疚，徐錦江呢滴眼淚真係令唔少網友喊濕幾個枕頭！其實呢個大男人真係拍過唔少戲，好似有三級片《玉蒲團》系列同《滿清十大酷刑》等，仲有電影《鹿鼎記》飾演鰲拜令人印象深刻。自小愛畫水墨畫嘅佢，雖然多年來致力發展藝術，仲設立「徐錦江藝術中心」，但佢因為同「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）及「水行俠」Jason Momoa撞樣，所以仍然都繼續活躍於「幕前」！

吳孟達

同周星馳係最佳拍檔嘅吳孟達，曾經拍過唔少電影好似《整蠱專家》、《逃學威龍》、《鹿鼎記》、《審死官》、《九品芝麻官》以及《食神》等，講到最威水梗係早前佢有份主演嘅內地電影《流浪地球》，內地票房大收46.5億人仔，直至目前為止喺內地排第二位最高票房嘅電影。

羅家英

羅家英喺電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》做唐僧唱出「Only you can take me取西經」，真係堪稱經典，仍然都唱足多年，其實佢曾經拍過唔少作品，好似《國產淩淩漆》、《精裝難兄難弟》及《千王之王2000》等，最勁佢憑《女人四十》獲得1995年香港電影金像獎同台灣金馬獎「最佳男配角」。

尹子維

早前同內地女星徐冬冬求完婚又分手嘅尹子維，經常都喺電影飾淒美反派，而佢喺電影《美少年之戀》同吳彥祖有過感情轇轕，而喺《絕色神偷》飾演解鎖專家嘅佢，憑一副靚仔外表以及帶點邪邪哋魅力，發揮得淋漓盡致，令唔少網友封佢為「最靚仔配角」，而除咗幕前工作之外，早年更成立「尹子維工作室」，仲有份做電影製作，實行幕前幕後發展。

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