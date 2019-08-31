能成為密友...大概總帶着愛...

娛樂圈生活多姿多采，結交到真心朋友可謂難上加難，但有唔少女藝人因工作而成為閨蜜，但其實好多男藝人都情同手足，佢哋之間有一份深厚嘅兄弟情，俗稱為「男人的浪漫」。

陳奕迅 謝霆鋒

陳奕迅與謝霆鋒係相識超過廿年嘅好友，當年一次音樂頒獎禮中，謝霆鋒獲得新人獎，但台下竟噓聲一片，目睹一切嘅陳奕迅主動上前拍肩鼓勵，講出一句：「我撐你！」兩人從此成為無話不談嘅好朋友。雖然二人性格截然不同，但亦因為如此能互補不足、互相扶持，佢哋一齊經歷過唔少風雨，當年時常徹夜談心。就算依家兩人工作忙碌，依然視對方為好兄弟。

余文樂 彭于晏

兩位型男彭于晏與余文樂（樂仔）喺2002年拍攝《愛情白皮書》時迅速打成一片，轉眼間兩人已相識17年，當年彭于晏演藝事業陷入低潮，樂仔主動介紹對方來港發展，可見兄弟情深！而樂仔於2017年與王棠云結婚時，彭于晏自然係席上客，見證住好兄弟人生中最重要嘅時刻。早前樂仔更喺社交網上載一張抱住囝囝Cody與彭于晏「一家三口」合照，仲留言：「真正背後的媽媽」，好多網民都笑稱兩人先至係真愛！

蕭正楠 曹永廉

蕭正楠（阿蕭）及曹永廉（阿廉）自2011年因合拍《大太監》而認識，就算佢哋年紀相差十二年卻全冇代溝。去年無綫更畀機會呢對孖寶兄弟，齊齊主持節目《兄弟大茶飯》，節目中二人不時互窒、擦出火花，令觀眾笑爆嘴！二人更憑該節目奪「最受歡迎電視拍檔」，其後二人不時以「情侶檔」拍住上出席活動搵銀，就連老婆黃翠如都退居第二自稱「第三者」，又以「姐姐」稱呼阿廉，認真搞笑！

霍建華 胡歌

內地男星霍建華與胡歌因2008年合拍劇集《仙劍奇俠傳3》而成為好兄弟，兩人表現親密而傳出「HeHe情」，仲被粉絲封為「胡霍CP」。霍建華更曾公開向胡歌許下「5年之約」，如5年後兩人仍然單身就一齊，所以當2017年霍建華宣布與林心如結婚喜訊，大批網民都心痛胡歌失戀了！胡歌亦專程飛到峇里島見證兄弟人生大事，婚宴上佢更自嘲只係煙霧彈。

安志杰 伍允龍

安志杰（Andy）與伍允龍出晒名係好兄弟，兩人同期加入娛樂圈，於2003年合拍《少年阿虎》後結下兄弟情。佢哋功夫了得，加上同樣從美國回流返港，二人共同點咁多，自然一拍即合！兩人相識約16年，早已視對方為家人，即使近年Andy已成家立室，但伍允龍彷佛冇離開過Andy，完美地融入家中。

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