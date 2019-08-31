張名雅大仔讀學前班　全班爆喊勁震撼

前港姐張名雅現身《Little Miss Hong Kong 2019》選舉記者會，她笑言候選小朋友是她的小師妹，她教路說：「我覺得最重要唔好緊張，不過佢哋個個好叻，咁細個已經參加呢個選舉，我好鼓勵小朋友參加課外活動，我以前喺加拿大讀書都有參加鋼琴比賽、跳舞比賽，贏輸唔重要，但會學到好多嘢，對自己有幫助。（你兩個仔都參加好多課外活動？）佢哋仲好細，大嗰個兩歲半，細嗰個八個月，仲未安排嘢畀佢哋學。」

張名雅稱大仔剛入讀學前班，之前送對方返學：「囝囝好唔慣，佢話唔想返學，佢有喊，搞到我都眼濕濕，嚇親老師，問我係咪整親，我叫佢哋唔使理我，我只係好感動。返學係好事，但小朋友好想黐住屋企人，我入到課室好震撼，全部小朋友都喊，好慘，個個喊到啞。（係咪得你一個大人喊？）我留意唔到其他人。我聽老師講有年有個爸爸喊。（你老公有冇喊？）佢冇我咁誇張，佢冇喊，媽咪會感性啲。」問到已有兩子的她會否想追女？她坦言短期內不會再生：「我啱啱同無綫續咗約，會集中工作先，十月會開拍《BB來了》續集，生BB就遲啲先，而且我有兩個小朋友都夠。（女主角係咪仲係李佳芯？）應該係，因為講明原班人馬。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

Sent from my iPhone