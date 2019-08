張名雅大仔讀學前班　全班爆喊勁震撼

前港姐張名雅現身《Little Miss Hong Kong 2019》選舉記者會,她笑言候選小朋友是她的小師妹,她教路說:「我覺得最重要唔好緊張,不過佢哋個個好叻,咁細個已經參加呢個選舉,我好鼓勵小朋友參加課外活動,我以前喺加拿大讀書都有參加鋼琴比賽、跳舞比賽,贏輸唔重要,但會學到好多嘢,對自己有幫助。(你兩個仔都參加好多課外活動?)佢哋仲好細,大嗰個兩歲半,細嗰個八個月,仲未安排嘢畀佢哋學。」

張名雅稱大仔剛入讀學前班,之前送對方返學:「囝囝好唔慣,佢話唔想返學,佢有喊,搞到我都眼濕濕,嚇親老師,問我係咪整親,我叫佢哋唔使理我,我只係好感動。返學係好事,但小朋友好想黐住屋企人,我入到課室好震撼,全部小朋友都喊,好慘,個個喊到啞。(係咪得你一個大人喊?)我留意唔到其他人。我聽老師講有年有個爸爸喊。(你老公有冇喊?)佢冇我咁誇張,佢冇喊,媽咪會感性啲。」問到已有兩子的她會否想追女?她坦言短期內不會再生:「我啱啱同無綫續咗約,會集中工作先,十月會開拍《BB來了》續集,生BB就遲啲先,而且我有兩個小朋友都夠。(女主角係咪仲係李佳芯?)應該係,因為講明原班人馬。」

