橋本環奈自爆愛隊酒！膽固醇超標拍得住大叔

20歲有「天使面」之稱的日本女星橋本環奈與尊尼男團King & Prince主將平野紫耀主演的真人版電影《輝夜姬想讓人告白》，將於9月6日在當地上映，為了催谷宣傳，兩人近日頻頻亮相電視節目。

日前便亮相綜藝節目《櫻井・有吉THE夜會》，身形經常忽然暴脹的橋本，自爆最鍾意摸酒杯底，細細個已經好好酒量，最愛飲啤酒，有次到德國拍外景，在一家餐廳由朝飲到晚，直至該餐廳打烊。因為天天都隊酒，一日只飲兩杯就等於休肝日。被問到飲醉時會怎樣？她笑言平時哈哈笑，飲醉就狂笑不停。

不過最近她檢查身體，檢出低密度膽固醇的數值高達140，指數長期高企會引致罹患動脈硬化、腦中風、心肌梗塞等，同中年大叔的狀態無異，她得知都嚇了一跳。有網友立即找出她到德國拍攝的節目，只見她大口大口飲啤酒，十分豪飲，粉絲都忍不住說難怪一度忽然暴脹。

另外，她在清談節目《A-studio》擔任嘉賓，自爆與《銀魂》男星小栗旬Friend過打Band，試過在小栗旬屋企連續三晚過夜，當時小栗旬海外拍攝，她同小栗旬老婆山田優及小孩一同度過，仲同山田優大被同眠。