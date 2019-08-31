為陳紫蓮默哀　曹敏莉：佢好似我哋媽咪咁

慧妍雅集在九龍塘舉行慈善月餅義賣活動，並宣布新一屆委員會名單，翁嘉穗擔任新任會長，曹敏莉任信託委員會主席。同場還有莫可欣、戚黛黛、劉倩婷、周麗明等，而張嘉兒及李姿敏更帶同小朋友出席。活動上，眾人為早前病逝的「港姐之母」、慧妍雅集榮譽顧問陳紫蓮（Rosa）默哀，並將根據其意願將帛金捐予泰山公德會、無國界醫生及慧妍雅集。而慧妍雅集的部分將會捐出，慧妍亦會在去年的經費中撥出十萬元人民幣在貴州桑木村建設「慧妍雅集陳紫蓮衞生室」，為當地民眾提供更好的醫療服務。

翁嘉穗直言上任後心情緊張，指業務比想像中繁忙，但因之前有協助老公處理活動，因此也能應付。她又指今年慧妍目標以藝術做主題，協助年青人發揮藝術天分。年前曾任會長的曹敏莉對翁嘉穗甚有信心，而且是團體工作，會互相幫助。

講到Rosa離世，兩人透露9月11日舉行喪禮，以佛教儀式進行，慧妍會印製場刊，會員寫下一些對她的說話。曹敏莉表示知道Rosa近年身體抱恙，有陪她看醫生，但對她離世前亦感突然：「佢好似我哋媽咪咁，記得我仲未參選，佢係第一個打電話畀我嘅人，因為我係海外佳麗，佢教我好多注意嘅嘢，對我人生好重要。」

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