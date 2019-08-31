每年生日都送大禮　Uncle Ray曾戀方逸華

健力士世界紀錄最長壽的唱片騎師郭利民（Uncle Ray）接受電台節目主持人車淑梅訪問，即將在今年12月迎來95歲大壽的Uncle Ray依舊在電台主持節目，為慶祝95歲生日，他將推出入行70年特選的中文唱片、出版中、英文版自傳， 並接受香港歷史博物館的邀請，在2022年公開展出個人收藏物品，包括國際巨星披頭四樂隊（The Beatles）四子的親筆簽名及眾多珍貴的黑膠唱片。他更希望在2024年踏入100歲當日退休，並舉辦一個 100歲壽辰生日演唱會，邀請所有他認識的歌手一起慶祝。他被問到可會習慣退休後的日子，他笑言不知道，因為自己 未曾試過退休生活。

Uncle Ray多年來一直保持單身，車淑梅笑問他可曾拍過拖？Uncle Ray發出爽朗笑聲表示：「我唔得閒呀！我要去音樂會、做直播、去派對……不過，我靜靜哋第一次話畀你聽，其實我有拍過拖，可能你會唔相信方逸華其實係我女朋友。佢好鍾意唱歌，我好鍾意音樂，我哋好合拍，最鍾意去淺水灣沙灘嗰度唱住歌嚟拍拖，我哋拍咗拖幾年後唔成功。（分手）唔係我嘅決定，又唔係佢決定，係上天嘅決定。我哋一直都係朋友，每一年我生日佢（方逸華）都會特意送上一份名貴嘅禮物，但係從來都唔會留低食飯，邵逸夫先生走咗之後，我哋依然係好朋友。」

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