電競領悟人生！洪卓立飲恨四強永不放棄

英皇電競於旺角CGA eSports Stadium 舉行「英皇電競網紅盃 2019 總決賽」，多位藝人包括洪卓立、李靜儀（Heidi）、陳穎欣（Yanny）、麥子樂、以及一眾網絡紅人屎萊姆、Rose Ma各個帶領不同戰隊經歷了一個多月來的連番對壘，最終由屎萊姆率領的《傳說國家隊》奪冠，亞軍則由陳穎欣帶領的《圍威喂》奪得，而活動出席的嘉賓則有CGA聯合創辦人兼行政總裁及香港電競總會主席周啟康、英皇娛樂集團行政總裁許佩斯女士以及英皇電競業務總監張焯然等。

洪卓立對於自己所帶領的隊伍未能進身四強，沒有感到氣餒，並表示這次比賽獲益良多 :「真的是高手在民間，今次這個比賽更加燃起自己的鬥志，無論是為後續補場的首個個人演唱會或是電競練習，都會永不氣餒，同時自己近日亦希望嘗試多棲發展，務求以最佳狀態跟大家見面。」

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