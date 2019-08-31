積極備戰紅館騷　關智斌：我唔係得兩首歌！

關智斌（Kenny）集氣成功，可以首度踏上紅館開個人演唱會，一圓16年紅館夢！近日Kenny為演唱會積極備戰，佢上載咗短片到社交網與粉絲報告排練進度，仲多謝一班粉絲幫忙集氣！見到片中佢不停做運動大騷肌肉，穿上藍色嘅背心嘅佢盡騷手臂完美嘅線條，展示近日操練嘅成果！佢話其實健身唔係最難，對於佢嚟講最難原來係排舞，因為跳舞要從頭學起同要記得每個步驟，擺明演唱會有勁歌熱舞。

另外，有粉絲幫Kenny整咗個全場兩首無限loop歌單《眼紅紅》同《死性不改》，Kenny抵死回應：「我開呢個演唱會就係要話畀大家知，我唔係只得呢兩首歌！」仲話：「其實我solo唔係只得《眼紅館》一首歌，仲有好多首係我自己填詞㗎，記得做好功課先入場呀，唔係到時我遞咪俾你哋唱全場靜過太空！」

之後，佢去到錄音室開會同練歌，見佢同導演及音樂人員一齊表達意見時候嘅認真態度真係好吸引，Kenny仲提到上載短片前兩日因為擔心演出嘅表現導致有啲休克同虛脫，佢知道唔可以因為排練而忘記照顧自己嘅身體，佢話到時要以最健康嘅身形示人。網民見到Kenny為咗個騷咁努力，仲紛紛留言話：「永遠支持你！」

網民有話兒：

XX小小軒：「永遠支持你！」

Babyboys1X1：「態度方面積極進取，不可多得，超正」

WongTinXXX：「我已經聽咗你啲歌成個月啦…乜舊歌都記得翻曬啦」

KatyCoXX：「你當然不止兩首歌，仲有好多歌，加油～～」

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