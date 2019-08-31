百分百港女！陳約臨踩過界做設計師

藝人陳約臨（Kelly）2016年代表香港參加國際小姐競選，隨即開展演藝事業，雖然並非無綫「親生女」，但機會多多，除擔任無綫娛樂新聞台主播外，亦有主持節目，幕前經驗相當豐富。

入行短短兩年，佢已經有幸飛到米蘭及巴黎時裝周採訪，令佢大開眼界：「舊年開始去時裝周，好開心可以帶大家睇下啲大明星同埋時裝，我自己好鍾意做主持 ，覺得好有挑戰性。」外表帶點混血兒感覺嘅佢，原來成日畀人誤會係混血兒，但其實佢百分百係一名港女：「好多人都以為我係外國回流返嚟，我有時都唔記得自己係土生土長嘅香港人。（ 偽混血兒身份係咪幫到自己多啲Job？） 我自己都好鍾意美國文化，細細個嘅時候英文唔叻，但係又好鍾意聽英文歌，受嗰邊嘅文化影響，可能着衫打扮都似歐美嗰邊，我覺得都幫助咗唔少。」

經常喺時裝周見慣靚人靚衫嘅佢，近期攻入時裝界，擔任設計師創立個人運動服裝品牌，佢話：「因為自己成日去時裝周，亦都好鍾意做運動，嚟緊我都會有自己一個collection係做運動裝，籌備過程好好玩。（自己一手一腳搞？）係呀，我參考好多歐美嘅運動裝，係由我自己設計，同廠來回咁樣係傾咗兩三次，最終定咗到落嚟。（上網賣定係實體店？）暫時都會係網上賣為主，之後可能有一啲Pop up store。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。