中女危機！田蕊妮谷行Turbo傷心又傷身

於2013年憑《巨輪》「倀雞英」榮升無綫視后的田蕊妮（阿田），之後在《鬼同你OT》、《忠奸人》及《迷》的演出都令人津津樂道，但前年突然停工，一年只拍下劇集《她。她。她的少女時代》，儲足精力在此劇中大爆發。

唔夠瞓聲線差

阿田表示《她》劇看似是普通勵志小品，其實挑戰甚大，在劇中演陷入「中女危機」的她，覺得甚至比起角色入魔的《迷》更辛苦：「個角色結婚廿年，老公先話有第二個，個女又想獨立，令佢好迷失，但監製話即使跌落谷底，人生都係幽默，係好難去揣摩。另外劇入面我成日要唱歌，雖然我唱歌OK，但拍劇期間好多喊戲同唔夠瞓，聲帶Quality好差，仲要唱Live，係好大壓力！」

講到最難搞是要操練腹肌拍攝擂台戲份，即使熱愛運動的她亦被考起：「究竟幾時開始，唔止男仔要騷腹肌，女演員都要呢？女仔要操肌真係好難，嗰排我好大壓力，好想做到，所以開工一路食住健康餐，個角色情緒已經Down，仲要冇得食糖獎勵自己！最後效果大家都滿意，但我就覺得可以再好啲嘅。」

9月開騷棟篤唱

阿田的演技已屬信心保證，監製偏好找她演出高難度角色，角色情緒像坐過山車般，難怪她笑言心很累，不可再狂接劇：「拍劇時間好長，能量要好大，我係用真感情去演，所以真係傷心又傷身！其實我好簡單做戲都可以好好睇㗎！監製可以留意吓。」

《她》劇播完，她已「清倉」沒有劇集存貨，直言現在重質多於重量，今年新挑戰是9月的音樂會：「雖然我出咗兩張HiFi碟，但好多人都未覺得我係唱歌嘅，今次挑戰自己，有Talk Show部分，一半講一半唱，呢排都要閉關度稿，希望帶出一啲訊息。」

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