貓王「飛機頭」被選為史上最具標誌性髮型

英國早前進行一項調查，訪問2千名成年人，選出史上最具標誌性髮型，結果已故美國天王「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的「飛機頭」榮獲首位，已故英國天后Amy Winehouse的「蜂巢頭」排亞軍，而已故美國男歌手Bob Marley的「辮子頭」排季軍。

至於英國前球星碧咸（David Beckham）一人霸兩位，其「雞冠頭」與「金毛中間分界」分別打入第14與第16位。

史上最具標誌性髮型十大：

1. 「貓王」皮禮士利 - 飛機頭

2. Amy Winehouse - 蜂巢頭

3. Bob Marley - 辮子頭

4. 珍妮花安妮絲頓 - 《老友記》造型

5. 柯德莉夏萍- 《珠光寶氣》造型

6. 披頭四 - 披頭

7. 瑪麗蓮夢露 - 金毛鬈髮

8. 尊特拉華達 - 《油脂》造型

9. 嘉莉菲莎 - 《星球大戰》莉亞公主包子頭

10. 花拉科茜 - 金髮長髮

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