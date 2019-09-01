一波三折！孫慧雪差啲出唔到新歌

藝人孫慧雪今年踩入樂壇，繼年初推出歌曲《小說故事》後，最近再有新歌《幸福的錯覺》，並在網上發布MV，但她直言籌備過程一波三折，差點要擱置計劃，她說：「其實新歌喺第一首派台時已籌備緊，點知隔咗半年先面世，曾經想過直頭出唔到，因為中間遇到好多波折，混音同事入咗醫院，到MV臨拍之前導演有私人問題突然請辭，我嗰陣係緊張到喊咗出嚟，要急急搵個隊Crew處理，到拍攝當日又被附近嘅人投訴，另外又有版權問題，過程真係唔順利，到依家首歌真係出到，諗番又好貼近首歌想表達嘅嘢，幸福係要經過好多付出同挫折，先真得到甘甜嘅幸運。」

問到首歌構思怎樣來？她說：「我結婚生BB之後好多人話我係幸福少奶奶，但如果我唔繼續做嘢，我唔會覺得咁係幸福，我唔會享受咩都唔做，首歌就係想寫人人對幸福定義都唔同，有啲人明明得到好多嘢，個心仍然好空虛，因為唔係你真正追求嘅幸福。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。