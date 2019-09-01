衝出香港！Zpecial台灣拍MV

樂隊Zpecial早前獲邀到台灣參與「新北市貢寮海洋音樂祭」，故順路在台北拍攝新歌《CityBoy》MV，四個大男孩一同出埠，心情興奮，主音康聰表示：「今次拍MV跟我哋新作概念一樣，就係喺城市裏面探索能否喺另一城市中，找到一個跟自己一模一樣嘅人？」鼓手煒賢說：「樂隊各成員為咗尋找佢哋心中的City Boy，穿梭台北大街小巷，一啲都唔覺辛苦，走訪各大音樂媒體取經，我哋同五月天石頭和『JUSTLIVE就是現場』嘅負責人Jerry 作音樂交流，呢個經歷好寶貴。」Tatming亦說：「除咗拍MV之外，今次都係我哋第一次參與外地音樂祭嘅演出，我哋收到邀請嗰刻真係好興奮同開心，希望今次旅程玩得盡興。」而結他手阿Mike感謝制作團隊義無反顧的幫忙：「佢哋要喺極短時間裏面定好所有拍攝安排，亦都要尋找資金嘅來源，對於對我哋嚟講，我哋真係好衷心感激。」

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