X1首上綜藝節目　成最高首周銷量出道團體

韓國Mnet電視台選秀節目《Produce X 101》出身的限定男團X1上月27日正式出道，成員金曜漢、金宇碩與宋亨俊昨午為JTBC電視台綜藝節目《傻瓜們的監獄生活》擔任嘉賓，是X1成員首次亮相綜藝節目，節目通過各種遊戲，通過推理找出隱藏的犯人，而限定男團Wanna One出身的河成雲昨日亦有亮相節目，金宇碩自爆是對方的粉絲，而主持則指兩人十分似樣。

今集的提示語是「首爾」，而犯人則要推測提示語務求不被發現身份，而金宇碩、宋亨俊與Seventeen成員Seunghwan就成功隱藏身份到第三回合，但最後亦被其他成員拆穿，公開了三人的犯人身份。

而上月5日是成員曹承衍的23歲生日，組合昨日公開當日成員在公司練習室為其慶祝生日的片段，一眾成員秘密地準備生日蛋糕，並現身練習室為曹承衍送上驚喜。

另外，X1的出道專輯《飛翔：QUANTUM LEAP》截至昨日，已突破42萬張銷量，是史上首周銷量最高的出道組合。

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