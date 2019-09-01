華堅新作威尼斯首映獲觀眾八分鐘起立拍掌　

由荷里活男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的主競賽新作《JOKER小丑》（Joker）被視為其中一部今屆威尼斯電影節最令人期待的電影，而該片香港時間今日凌晨於威尼斯舉行全球首映。除了導演Todd Phillips、「小丑」華堅與女主角Zazie Beetz之外，剛與華堅訂婚冇耐的未婚妻影星朗妮瑪娜（Rooney Mara）亦有出席，不過為免搶去華堅的風頭，朗妮與華堅分開行。

此外，一眾名人紅星包括影后姬蒂班查（Cate Blanchett）、男星尼古拉斯霍特（Nicholas Hoult）、法國女星嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）、希臘女星Adele Exarchopoulos、泰國人氣女星邱敏敏（Min Pechaya Wattanamontri）、美國女星Bella Thorne與男友Benji以及一眾索模包括Barbara Palvin、Sara Sampaio以及日本名模森星等都有出席。

被視為威尼斯影帝大熱的華堅其演出獲影評人一致讚賞，睇好他將獲奧斯卡影帝提名之外，就連電影節藝術總監Alberto Barbera都指影片將會獲奧斯卡提名，影片播畢後獲全場觀眾起立拍掌八分鐘，其中當華堅的名字在銀幕甘打出時更獲觀眾響亮的喝采聲！