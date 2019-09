現年34歲的英國著名女歌手Lily Allen昨日被電視台影到與憑Netflix神劇《怪奇物語》(Stranger Things)上位的44歲美國男星David Harbour於倫敦拍拖睇拳賽,戀情曝光!

二人盛裝睇拳賽,期間鏡頭影到David攬住Lily。查實上月初,二人已被狗仔隊影到一同於倫敦睇騷同食晚飯。Lily結過婚,她與Sam Cooper於2011年結婚,4年後宣布分居,2016年正式離婚。二人育有兩名子女。之後Lily與男歌手Meridian Dan拍拖,二人於今年1月分手。至於David曾與《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)女星Alison Sudol拍過拖,今年4月二人仍被見到在一起。