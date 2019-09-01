創作才女miwa奉子成婚　秋天閃嫁飛魚男友

曾4度演出《紅白歌唱大賽》的29歲日本創作女歌手miwa，去年被爆秘撻25歲日本游泳金牌得主萩野公介，兩人低調發展姊弟戀兩年，今日傳來喜訊。據當地傳媒報道，miwa現正有喜，將於秋天奉子嫁萩野公介。

兩人於2016年10月因演出NHK電視台節目而結緣，翌年3月於電視節目再會後火速拍拖。萩野曾於2016年里約奧運勇奪男子400米混合式游泳金牌，但今年初因「心病」暫別泳池休養，幸得女友miwa在旁鼓勵，上月相隔半年再出賽，並視出戰明年東奧為目標。兩人將於秋天拉埋天窗，據知miwa現已懷孕數月，預產期在冬天。今年正是miwa出道10周年，她早前便剪掉招牌長髮，她上周五亮相直播音樂節目《Music Station》演唱為劇集《凪的新生活》的主題曲《Reboot》時，當時已有身孕的她，唱到搖頭又踢腳，如今令歌迷睇到一額汗。

miwa未戀上萩野之前，曾與合演電影《與妳的第100次愛戀》男星坂口健太郎傳緋聞，兩人亮相音樂節目宣傳時，miwa表現冧爆，神女有心，但當時坂口已有正印女友高畑充希，戀情亦無疾而終。