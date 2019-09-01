哈利王子前度歌手Ellie Goulding結婚

曾與哈利王子（Prince Harry）拍過拖的英國著名女歌手Ellie Goulding昨日在英國Yorkshire北部約克大教堂與拍拖多年的男友Caspar Jopling舉行盛大婚禮。

雖然哈利王子冇到賀，但皇室成員阿特麗斯公主（Princess Beatrice）、妹妹尤金妮公主（Princess Eugenie）與母親莎拉（Sarah Ferguson）、Katy Perry與未婚夫影星奧蘭度布林（Orlando Bloom）、女星絲安娜美娜（Sienna Miller）、男歌手James Blunt夫婦以及Ellie的好友Cressida Bonas都有出席，其中Cressida亦與哈利王子拍過拖。Ellie與哈利王子於2016年拍過拖，二人當年被見到在馬球比賽中咀嘴。此外，她亦與英國著名男歌手Ed Sheeran及One Direction（1D）成員Niall Horan拍過拖。據知Ellie與哈利王子2011年於威廉王子（Prince William）的婚禮上結識，自此之後二人以短訊交談打情罵俏。當時王子亦同朋友講自己有幾咁鍾意Ellie。

Ellie收起性感以傳統密實白色婚紗出嫁，不過她與新郎哥就反傳統以Van仔代替轎車作為花車。