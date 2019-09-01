阿諾舒華辛力加健身好友Franco離世

前奧林匹克先生、大隻佬男星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）老友Franco Columbu前日於Sardinia游水遇意外離世，享年78歲。

他在阿諾未紅時已認識，後期亦參與過阿諾多部電影包括《未來戰士》（Terminator）、《王者之劍》（Conan the Barbarian）以及《威龍猛將》（The Running Man）的演出。他本身亦是意大利健美先生、拳手兼演員。阿諾得知老友離世的消息後即於社交網留言哀悼。他形容Franco為最好的朋友：「我愛你Franco。我會永遠都記住你為我人生帶來的歡樂、給我的建議以及你永遠不會消失的眼中閃亮。你是我的最好朋友。我今日大受打擊，但我亦好慶幸我們分享的54年友情以及歡樂。我們一起成長，並一同學習及愛護。因為你，我人生變得更開心、更富色彩以及更完整。」

據知二人54年前於慕尼黑認識並成為好友，於70年代及80年代一同參與奧林匹克先生比賽。Franco啟發阿諾健身之外亦於阿諾由奧地利移居美國時支持及鼓勵他。86年阿諾與瑪莉亞舒拉弗（Maria Shriver）結婚時他亦擔任伴郎。