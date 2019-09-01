亂坐樓梯犯法　林志穎老婆知錯即耍冧

台灣歌手林志穎與老婆陳若儀到了羅馬旅行，並到了著名經典電影《羅馬假期》中其中一個拍攝景點的「西班牙台階」（Spanish Steps）參觀，陳若儀上了一張坐在階梯上的相片到社交網，結果被網友提點：「這裏禁止坐着」。

事件曝光後，陳若儀在社交網上載文字致歉，表示：「原來羅馬政府從今年8月開始，為了保護古蹟，祭出新法規是不能在古蹟坐下、逗留或吃東西，也不能在噴泉沖涼洗澡，違者最高可罰400歐元（約3,446港元）我為昨日在西班牙廣場階梯上坐下拍照的不良示範，深感抱歉，大家下次來旅遊要記得喔。」網友讚她勇於承認過失是良好表現。

林志穎亦有在社交網致歉，發文表示：「一覺醒來 新聞天翻地覆。原來羅馬政府從今年8月開始，為了保護古蹟，新法規是不能在古蹟坐下、逗留或吃東西，也不能在噴泉沖涼洗澡，違者最高可罰400歐元，我們為昨日在西班牙廣場階梯上坐下拍照的不良示範，深感抱歉。這就是新媒體時代的傳播力量，網絡可以讓人一夜成名也可以讓人身敗名裂，做為藝人要以身作則，下次注意。」

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