任達華巨型熊貓冧琦琦　原來有段古！

藝人任達華（華哥）早前陪名模太太琦琦到上海出席萬希泉發布會，四洲太子女戴凱欣及老公樊林爽亦往撐場。

活動間，琦琦暢談創作靈感，提到用熊貓作其中一款腕錶主角時，此時任達華便抱着一隻和琦琦身高一樣的1.8米熊貓公仔上台送給太太，大送驚喜。原來二人早在結婚前，任達華曾親自抱着一隻在外國特別訂製巨形熊公仔，坐飛機返港送給正在機場等候的琦琦，故琦琦看到巨型熊貓，又開心又感動。華哥說：「只要太太喜歡的，都很希望可以送給她，希望為她創造更多甜蜜回憶。」

琦琦、任達華及品牌創辦人沈慧林和大中華區董事金鈴等一同進行啟動儀式，華哥被太太開玩笑問，熊貓公仔重還是她重時，機靈的華哥隨即甜笑回應：「老婆比熊貓公仔更好攬。」早前遇襲受傷右手仍然包着紗布的華哥，透露還在休養當中，平時不愛下廚的琦琦亦每天為他煮愛心飯，原因醫生建議華哥要多吃骨膠原食物對他康復有幫助，琦琦向朋友請教外又在網上學煮花膠，透露囡囡任晴佳（Ella）也有做甜品給華哥吃，笑言華哥在家主要工作是做「米芝蓮評審」，為愛妻及女兒的廚藝評分。華哥說：「Ella的甜品能得到三星評價，少糖健康的甜品完全符合自己的口味。」指太太獲一星評分，因為誠意可嘉，琦琦也自嘲只是把花膠煮熟便給華哥吃，因他要求不高。

提到Ella早前擔任時尚雜誌封面模特兒，獲外界好評如潮，問到會否考慮讓女兒在演藝界或模特兒界發展，兩人異口同聲表示反對，現階段還是以學業為重，待長大後若有興趣，他們也會支持。

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