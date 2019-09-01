10個月煉成新專輯　陳潔麗為錄歌一晚走兩場

有HiFi靚聲歌手之稱的陳潔麗（Lily）上年開了兩場騷後，本想休息去旅行放鬆一下，無奈音樂狂的她忍不住又投入去為新專輯做創作，與音樂團隊一齊揀選歌曲。

今次專輯特別之處是一面是唱香港過往樂壇組合像Raidas、草蜢的歌曲，另一面則是樂隊像Blue Jeans、Beyond等的歌。曾是組合出身的她說組合和個人歌手各有不同演繹方式，編曲上最重要是去分配演唱方式，儘管當中有些歌曲連她自己也未聽過，但也可以當是一個新挑戰。今次專輯不單歷時十個月，從落實主題後，到製作中不斷修正，改進，甚至為了追求更好的錄音效果，一晚內在兩個不同的錄音室之間連夜奔走。Lily說：「錄《別人的歌》時聽到鋼琴聲唔夠完美，得知音樂師喺另一個studio附近食飯，我哋即由九龍灣飛奔過佐敦，最後錄咗一個大家都滿意嘅版本。」

對於香港，Lily表示有一份特別感情，雖然廣州是其音樂萌芽地，但香港就是她堅定自己音樂，發展成熟的地方，更得到歌迷一路陪伴成長至今，直言好感恩能有今日成果。

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