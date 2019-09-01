殺入校園！鄭伊健Nowhere Boys鼓勵年輕人

由主音Van、鼓手Nate、結他手 Kenneth、小提琴手 Fisher和低音結他手Hansun組成的樂隊Nowhere Boys，最近與同唱片公司的大師兄鄭伊健合唱新歌《時光歲月》，原本這歌由伊健獨唱，但他聽完Demo後提出合唱，本身是「麵粉」的Van生日當天得知喜訊後開心到想喊，豈料完成錄音後，伊健還爽快答應一齊拍MV。

拍攝當日，平時口水多過茶的Van，面對伊健立即變乖寶寶，更被隊友爆料副導演加戲，Van立即解釋：「其實劇本一早寫好咗，我只係溫馨提示導演有呢場戲啫！（聽講你尋晚敷Mask打孖上喎！）我梗係要整好啲個樣，咁先至襯得起伊健㗎嘛！」伊健立即醒他兩招，他說：「我初出道嗰陣出鏡故意唔化妝，觀眾見到個個上鏡都咁靚，寧寧舍舍有一個唔化妝黑麻麻殘殘地，咁先夠特別。」每次埋位Van都異常緊張又姿整，遇上任何反光面都左照右照，在場工作人員為他鼓掌打氣，伊健見狀親自為他試位和睇Playback，Van好感動。

《時光歲月》是Van為伊健度身訂造，尤其歌詞加入了大量伊健的經典情歌歌詞，一聽就知道是「伊健專屬」，難得他竟然將情歌歌詞融合變成一首正能量滿瀉的勵志歌，而MV亦選在校園取景，Nowhere Boys成員和伊健分別飾演教師和學生，鼓勵年輕人勇敢追夢和珍惜友誼。Van說：「最初一心為寫畀伊健獨唱，旋律同歌詞都度身訂造，威逼利誘其他兄弟畀我完成夢想。後來伊健提議合唱，呢個消息係我今年最好嘅生日禮物。」身邊的伊健說：「對我嚟講都係好有意義嘅禮物。」

歌名《時光歲月》由伊健命名，他說：「呢首歌由佢哋寫音樂和填詞，啲歌詞好有趣，將我哋兩代人連埋一齊。大家都知我咩年紀㗎啦，雖然我哋嘅年紀有啲距離，但理想和理念可以一樣，唔受年代或年紀限制，唔使分得咁清楚，音樂係可以一齊玩，我覺得呢首歌好適合一班人一齊唱。『夢想』就係呢首歌嘅理念。」講到夢想，Nowhere Boys成員笑指Van，說：「Van今日真係夢想成真，佢依家好懊惱要搵下一個夢想了！」伊健則透露演員和歌手都是夢想之一，如今也是夢想成真。

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