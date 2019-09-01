中門大開晒胸器！楊柳青擔心走光勁唔慣

有「新一代打女」之稱的楊柳青（Wiyona）日前以一襲黑色性感開胸裝上陣，出席名錶品牌活動，由平日的動作女星搖身一變成為性感尤物，大晒迷人身段，艷壓全場！化身性感女神的楊柳青卻自言感覺極不習慣：「服飾由經理人安排，平時我最性感都係露膊裝，所以感覺不太習慣，經常擔心走光，加上自己舉止較粗魯、動作好大，惟有事前做足預防措施，黐咗好多膠紙。」楊柳青笑言穿上性感裝束後，舉止要刻意較平時斯文：「如果運動裝同開胸性感裝，我都係較喜歡穿運動裝，可能我喜歡運動。」

提到名錶，楊柳青表示人生買第一隻名錶就是送給媽媽，她說：「畢業後踏入社會，第一份買畀媽媽嘅禮物就是錶，買錶原因係代表時間，我好想提醒媽媽，時間係會流逝，一定要好好愛錫自己，記得當年媽媽收到我呢份禮物，開心到眼泛淚光。」不過她直言對名錶不太有研究，只希望可以買一隻六位數的名錶獎勵自己。

工作方面，楊柳青表示九月有劇集《解決師》、電影《催眠·裁決》及《擊鬥女神》播出，當中在《解決師》將一反平時打女角色，飾演俏秘書，劇中更有大膽性感演出。

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