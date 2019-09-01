佬味濃！伍允龍爆安志杰唔再打拳頭交

藝人安志杰、伍允龍及吳建豪十多年前合拍電影《少年阿虎》成為好友，三人感情至今已昇華到另一層次，近日三人再結片緣，合拍拍攝新片《潛行者》，伍允龍更兼任動作導演一職。回想起三兄弟的青葱歲月，伍允龍坦言：「真係『那些年』喇，當年開工捱飯盒睇日落，大家講起都係睇成龍同洪金寶等嘅『餐車動作電影』長大，希望日後都會有套屬於我哋嘅作品，點知講足十幾年先有《潛》，可以講到我哋想講嘅故事。（嚟緊仲想再拍乜題材？）好多都想，但要好多嘢配合先得，好似資金、市場等等，第一步係難嘅，跟住相信會好啲，希望唔使再等多10年啦，驚到時腳都踢唔起喇。」

伍允龍今次讓安志杰及吳建豪「自由選擇」，結果二人放棄「拳頭交」，一個揸槍、一個用蝴蝶刀，而鏡頭下安志杰及吳建豪的男人味「核爆」﹗伍允龍開心表示：「安志杰鍾意玩槍，我就畀多幾粒子彈佢射囉，而吳建豪嗰場同一位馬來西亞演員嘅舞動蝴蝶刀戲都好吸引，我本身好喜歡，身邊欣賞過嘅反應都唔錯。」安志杰則感慨表示：「睇住伍允龍由當初嘅武指，進身到演員、動作導演同監製，佢嘅成績非常好。對我嚟講，佢絶對唔係新手。」

伍允龍化妝及髮型﹕Shirley Lee

服飾﹕Chevignon & New Balance

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