唔怕身份尷尬！胡定欣力撐「阿嫂」陳慧珊

藝人胡定欣今日出席由陳慧珊（Flora）製作的節目《放學後》首映，她稱跟Flora結緣於其首套劇集《衝上雲霄》，對方在劇中飾演她的嫂嫂：「佢今次打畀我叫我嚟支持，我聽到個節目係關於下一代嘅教學，我好替佢開心，覺得好有意義，佢依家冇拍劇，喺教育專業進修，好有意思。佢作為藝人，好有影響力，希望節目可以幫助家長教育下一代。」問到是否想成為家長？她笑言：「咁要有個異性先得。其實我拍劇嘅身份都會對小朋友有影響，佢哋會好投入同留意劇集，令我感受到自己有個使命，我個身份雖然係演員，但演出會影響下一代，即係當日我嘅偶像會影響我嘅成長經歷，係一個身教，所以我更加要做好。」

對於該節目在電視播出，身為無綫藝人的她來支持會否身份尷尬？她稱只是來支持Flora，覺得不需要太介意，至於會有否跟公司備案？她說：「好簡單，唔使諗到咁複雜。Flora花咗幾年時間製作，我一定要支持，我入行時佢好照顧我。」

另外，提到主演的劇集《包青天再起風雲》近日大結局，但有不少網民指睇唔明，定欣表示：「網上有好大反應，我好開心，證明大家係有睇劇，我好surprise同開心大家有呢個反應。拍攝時，結尾嗰場係想留有伏線，畀大家感覺係有第二輯，雖然唔知有冇第二輯，最後一場似係另一個故事嘅開始，咁都多謝大家支持。（但觀眾睇唔明係咩意思？）做演員有時都未必明，幾好有個話題，留下個印象畀大家都係好，拍劇嘅時候好難忘同開心。」

講到日前定欣被東網拍到連續兩日穿同一套衫出街，定欣笑言有換衫：「我返屋企沖涼後有換衫，不過落一落街就唔需要太考究，我慳家。（下次出街會唔會執正啲？）我冇所謂，做人簡單啲幾好。」

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