莫文蔚返香港開騷　中國情人節約會歌迷

歌手莫文蔚（Karen）的媽媽莫何敏儀（莫Auntie）舉行80大壽，於尖沙咀一間酒店筵開22席，廣邀好友出席如薛家燕一家、黃淑儀、李浩林、王賢誌及另一半、周美鳳、蔡和平、王梓軒、徐家傑等。身穿紅色晚禮裙的莫Auntie，由性感打扮的女兒Karen、仔仔莫理斯陪同下受訪。甫受訪Karen「致歉」笑指要媽媽就自己時間開Party：「媽咪係呢個月生日，但我要跑巡迴，下個星期飛歐洲，尋日先喺哈爾濱返嚟，就揀今日。」

阿女負責埋單

不過莫Auntie完全沒有責怪女兒，還大讚她好乖、好抵錫，因為Karen於百忙之中都替她籌備Party，還用她以前的靚相製作成一幅大Backdrop。Karen笑說：「搞呢個Party仲誇張過搞演唱會！（送咗咩禮物？）就係呢個Party！包辦晒，梗係要負責埋單。（同哥哥夾？）佢冇所謂。（等陣會興起同媽咪Jam歌？）我實走唔甩，哥哥口才好就做主持。」有特別準備驚喜？Karen大呻媽媽好醒，甚麼都被她識穿。

雖然莫Auntie正式登「8」，但保養得宜，問到有何秘方？她謙指靠燈光、化妝：「保持開心，做多啲慈善，幫人有安樂感，呢啲買嘢係代替唔到。」故晚宴有加插拍賣環節，為家族基金籌款，幫助動物及為環保出一分力，莫理斯透露一共有20多樣拍賣珍品，大多數是由朋友捐出。Karen更指會邀請拍得最高價的兩位競投者，分別於她的台灣場、香港場巡演，上台進行捐贈儀式，同時送贈演唱會上曾穿的球衣，話裏間間接宣布於香港開騷的好消息：「尾場終於返香港！日期係出年2月8日中國情人節。（會開幾多場？）未知，所有嘢都未公布。」

唔催生B

聽見Karen返「娘家」開騷，莫Auntie都好開心，笑言最近做了「跟得媽」，伴愛女四出開騷。問到會否催Karen生B，她表示：「唔理佢，要生都生咗，我都80歲點湊？（玩孫嘛。）依家佢哋兩個湊我，我享受被湊。」至於問到Karen有關「餘溫房」一事時，她及媽媽指：「呢啲肉酸嘢過去，今晚生日要開開心心。」

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